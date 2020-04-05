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مقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:36 ص
حزب الله
حزب الله
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة أنباء فارس الإيرانية، بمقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان.

 

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن عددًا من مسؤولي حزب الله تم وضعهم في الحجر الصحّي الخاص الذي يُقيمه الحزب، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

 

وقد ظهرت علامات الإصابة على "المسؤول الجهادي" في الحزب ف.ش الملقّب بـ(م. ش)،  بعد أيام من اجتماعه بمسؤول إيراني زار بيروت في الفترة الأخيرة وعقد لقاءً مع مسؤولين في حزب الله.

 

كما ظهرت العلامات أيضًا على الوزير السابق محمود قماطي الذي نفى إصابته بالفيروس، إلا أنه يخضع للحجر المنزلي الطوعي بعدما علم بإصابة المسؤول الإيراني بكورونا.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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