الدولة الوحيدة التي ترفض توقف الدوري أثناء فيروس كورونا

خطفت دولة طاجيكستان الأضواء في الأيام الماضية على مستوى كرة القدم، بعدما تواصلت المباريات بها، رغم توقف نشاط كرة القدم في غالبية دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

فاز أمس السبت فريق استقلال دوشنبه بلقب كأس السوبر الطاجيكي، على حساب غريمه خجند 2-1.

ورغم توقف نشاط كرة القدم في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن كرة القدم في طاجيكستان لا تأبه للتحذيرات من كورونا، وبدأت انطلاقة الموسم الفعلية اليوم بلقاء كأس السوبر بين بطلي الدوري والكأس في النسخة الجديدة من الموسم الكروي الطاجيكي.

في المقابل ينطلق اليوم الأحد الدوري الطاجيكي بإقامة 3 مباريات في المسابقة التي تضم 10 فرق.

ورغم أن الكرة الطاجيكية تعد مغمورة على المستويين الآسيوي والعالمي، إلا أنه قد حصلت على شهرة كبيرة في الأيام الماضية، في ظل افتقاد عشاق كرة القدم لمتابعة المباريات بسبب توقف البطولات المحلية والآسيوية والأفريقية والأوروبية والعالمية بشكل عام.

ولا شك أنه مع التزام الجميع بالبقاء في المنزل بسبب احترازات السلامة، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا، قد يصبح الدوري الطاجيكي الخيار الأفضل للعودة لمتابعة مباريات كرة القدم مجدداً.

ويقدم موقع livesoccertv خدمة البث المباشر لمباريات الدوري الطاجيكي، والذي يقام في توقيت ثابت دائماً حيث تقام المباريات الساعة 3 بتوقيت أبوظبي (4+ غرينيتش)، إذ تقام مباريات الجولة الأولى يومي الأحد والأربعاء، على أن تقام مباريات الجولة الثانية يومي السبت والأحد المقبلين.