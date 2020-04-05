Advertisements

الدولة الوحيدة التي ترفض توقف الدوري أثناء فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:02 ص
طاجيكستان
طاجيكستان
وكالات

خطفت دولة طاجيكستان الأضواء في الأيام الماضية على مستوى كرة القدم، بعدما تواصلت المباريات بها، رغم توقف نشاط كرة القدم في غالبية دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

فاز أمس السبت فريق استقلال دوشنبه بلقب كأس السوبر الطاجيكي، على حساب غريمه خجند 2-1.

 

ورغم توقف نشاط كرة القدم في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن كرة القدم في طاجيكستان لا تأبه للتحذيرات من كورونا، وبدأت انطلاقة الموسم الفعلية اليوم بلقاء كأس السوبر بين بطلي الدوري والكأس في النسخة الجديدة من الموسم الكروي الطاجيكي.

 

في المقابل ينطلق اليوم الأحد الدوري الطاجيكي بإقامة 3 مباريات في المسابقة التي تضم 10 فرق.

 

ورغم أن الكرة الطاجيكية تعد مغمورة على المستويين الآسيوي والعالمي، إلا أنه قد حصلت على شهرة كبيرة في الأيام الماضية، في ظل افتقاد عشاق كرة القدم لمتابعة المباريات بسبب توقف البطولات المحلية والآسيوية والأفريقية والأوروبية والعالمية بشكل عام.

 

ولا شك أنه مع التزام الجميع بالبقاء في المنزل بسبب احترازات السلامة، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا، قد يصبح الدوري الطاجيكي الخيار الأفضل للعودة لمتابعة مباريات كرة القدم مجدداً.

 

ويقدم موقع livesoccertv خدمة البث المباشر لمباريات الدوري الطاجيكي، والذي يقام في توقيت ثابت دائماً حيث تقام المباريات الساعة 3 بتوقيت أبوظبي (4+ غرينيتش)، إذ تقام مباريات الجولة الأولى يومي الأحد والأربعاء، على أن تقام مباريات الجولة الثانية يومي السبت والأحد المقبلين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 20 ساعة

ليست في قوته.. أستاذ فيروسات يكشف سر خطورة كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 9 ساعات

نائبة: لا نستطيع تطبيق الحظر الكامل إلا في هذه الحالة

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على بدلاء فتحي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عقبة وحيده تقف أمام عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 20 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يوضح أسباب توقف الدوري أسبوعين

خسائر الأهلي والزمالك من فيروس كورونا

اجراءات جديدة من سان جيرمان من أجل فيروس كورونا

فيروس كورونا يحاصر الدوري المصري

كيف سيؤثر فيروس كورونا على الميركاتو الصيفي في أوروبا ؟

مصير مجهول للدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا