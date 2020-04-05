عمر عبداللات يغني للكورونا

أطلق الفنان عمر عبداللات قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة، حملت عنوان "كورونا:، كتبها الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي.

وتصدى العبداللات في القصيدة للعديد من المشاهد التي حصلت في دول العالم العربي والعالم أجمع، وتجملت بصوته العذب في الأداء، والذي قال في مطلعها:

قالت وش اللي حصل؟ وين الحقيقة وين؟

وش غيّر الحال ياالله جعلها خيره .. واشنطن اليوم تشكي حالها وبكين

والكل ينشد عن الحاصل وتفسيره .. قلت الله أدرى ولا ندري ولا تدرين

وطرح عمر العبداللات أغنية "كورونا" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، متضمنة كلمات القصيدة وأبياتها، ضمن مونتاج فيديو اختار مشاهده من جميع أنحاء العالم.