عمان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 298، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وسجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس السبت، ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوفاة حصلت لمواطن مصاب بالمرض ويبلغ من العمر اثنين وسبعين عامًا.

وعلقت سلطنة عمان، جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداء من الساعة 12 من ظهر الأحد المقبل، على أن يستثنى من ذلك رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.

ويأتي ذلك في إطار التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمساعي الدولية للحد من انتشار الوباء.

وطلبت اللجنة العمانية العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا خلال اجتماعها الأحد، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني مع الجهات ذات العلاقة ترتيب عودة من يرغب من العمانيين عموما والطلبة المبتعثين على وجه الخصوص إلى أرض السلطنة.

ووجهت الجهات المختصة بتوفير العزل المؤسسي لهم واتباع أحدث الوسائل التقنية لتتبع المخالفين من المعزولين والمحجورين صحيا، لضمان عدم انتشار الفيروس.