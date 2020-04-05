Advertisements

مقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:36 ص
حزب الله
حزب الله
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة أنباء فارس الإيرانية، بمقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان.

 

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن عددًا من مسؤولي حزب الله تم وضعهم في الحجر الصحّي الخاص الذي يُقيمه الحزب، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

 

وقد ظهرت علامات الإصابة على "المسؤول الجهادي" في الحزب ف.ش الملقّب بـ(م. ش)،  بعد أيام من اجتماعه بمسؤول إيراني زار بيروت في الفترة الأخيرة وعقد لقاءً مع مسؤولين في حزب الله.

 

كما ظهرت العلامات أيضًا على الوزير السابق محمود قماطي الذي نفى إصابته بالفيروس، إلا أنه يخضع للحجر المنزلي الطوعي بعدما علم بإصابة المسؤول الإيراني بكورونا.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

أخبار تهمك

أم بقلب حجر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة "سجدة" على يد والدتها.. والنهاية خلف القضبان (صور)

منذ ساعتين

3 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 7 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

كم سيتقاضى صلاح مع ليفربول بعد تخفيض راتبه ؟

منذ حوالي 4 ساعات

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال وانخفاض في درجات الحرارة

منذ أقل من ساعتين

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 19 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 15 ساعة

خبير أمني يطالب بتطبيق الحظر الكامل في البلاد (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

12:47 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا