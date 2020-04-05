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أرسنال يستهدف التعاقد مع لينجارد بالميركاتو الصيفي
الأحد 05/أبريل/2020 - 08:47 ص
أحمد عصام
يستهدف مسئولو نادي أرسنال ضم جيسي لينجارد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر.
ولا يشارك لينجارد مع مانشستر يونايتد بصفة أساسية في الموسمين الماضي والحالي مع سولشاير، وبعد التعاقد مع برونو فيرنانديز في الشتاء الماضي سيفتح سولشاير ابواب الرحيل امام لينجارد.
ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا الصن، إن نادي ارسنال يضعون جيسي لينجارد ضمن اهتمامهم، ومن المرجح ان يتقدم الجانرز بعرض لضمه كبديل محتمل لداني سيبايوس الذي سيعود لريال مدريد بعد إنتهاء إعارته.
ويريد نادي أرسنال في تدعيم خط الوسط في الصيف، وذلك بسبب قلة اللاعبين في هذا المركز وأيضاً بعد كثرة الإصابات هذا الموسم.
ولا يشارك لينجارد مع مانشستر يونايتد بصفة أساسية في الموسمين الماضي والحالي مع سولشاير، وبعد التعاقد مع برونو فيرنانديز في الشتاء الماضي سيفتح سولشاير ابواب الرحيل امام لينجارد.
ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا الصن، إن نادي ارسنال يضعون جيسي لينجارد ضمن اهتمامهم، ومن المرجح ان يتقدم الجانرز بعرض لضمه كبديل محتمل لداني سيبايوس الذي سيعود لريال مدريد بعد إنتهاء إعارته.
ويريد نادي أرسنال في تدعيم خط الوسط في الصيف، وذلك بسبب قلة اللاعبين في هذا المركز وأيضاً بعد كثرة الإصابات هذا الموسم.
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