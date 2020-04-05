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ريال مدريد يواجه خسائر كورونا بهذا القرار!!

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يخطط نادي ريال مدريد لتخفيض رواتب اللاعبين والعاملين بالنادي خلال الأشهر المقبلة، لمواجهة الخسائر المالية الناتجة من تعليق النشاط الرياضي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم.


وذكرت صحيفة "ماركا" الغسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت التواصل مع لاعبي الفريق الأول، لتخفيض رواتبهم لمحاولة تقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، حيث يتوقع خسارة النادي الملكي قرابة الـ150 مليون يورو حال إنهاء الموسم الحالي دون استكماله.


وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط لتخفيض رواتب اللاعبين لـ 3 أشهر لمواجهة الخسائر المتوقعة.


ويسير نادي ريال مدريد على نهج غريمه التقليدي نادي برشلونة والذي أعلن تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 70%، بينما قرر لاعبو البرسا المساهمة بـ 2 % من رواتبهم حتي يحصل موظفي النادي على رواتبهم كاملة.

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