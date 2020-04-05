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خطة جديدة لإستئناف مباريات الدوري الإيطالي

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية عن خطة إستئناف مباريات الدوري الإيطالي يوم 20 مايو المقبل، على الرغم من إعلان رابطة أندية الكالتشيو، تأجيل منافسات البطولة لأجل غير مسمي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أن هناك خطة لإستئناف مباريات الدوري الإيطالي بداية من 20 مايو المقبل، وتتضمن تلك الخطة إقامة المباريات المؤجلة، ثم استكمال باق مباريات البطولة، بحيث تقام المباريات كل 3 أيام.

وأشارت الصحيفة أن الخطة المحتملة لإستئناف الدوري الإيطالي حددت 2 يوليو المقبل موعدًا لإنتهاء البطولة.

وكان انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا ودول العالم تسبب في توقف النشاط الرياضي في جميع البلاد، بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس اللعين.

ويتصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة من عمر الكالتشيو.

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