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ريال مدريد يجدد تعاقد حكيمي خوفاً من بروسيا دورتموند

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدثت الصحافة الإسبانية مساء اليوم السبت عن تجديد فريق ريال مدريد الإسباني تعاقده مع الظهير المغربي أشرف حكيمي،المعار إلى بوروسيا دورتموند.

تجديد حكيمي لريال مدريد
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني نجحت في تجديد عقد الظهير المغربي أشرف حكيمي،المعار إلى بوروسيا دورتموند لمدة عام آخر، حتى صيف 2023.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب اهتمام أكثر من نادٍ بضم الظهير المغربي أشرف حكيمي،المعار إلى بوروسيا دورتموند، مثل بايرن ميونخ ويوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يدرك أنه يملك لاعبًا مهمًا، ويريد تأمين بقائه لـ3 سنوات مقبلة على الأقل.

وتابعت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يحب حكيمي منذ الولاية الأولى في "سانتياجو برنابيو"، كما أن اللاعب المغربي كان قريبًا من عائلة زيزو خاصة نجله لوكا.

إنتهاء إعارة حكيمي
ومن المقرر أن تنتهي إعارة الظهير المغربي أشرف حكيمي مع فريقه الحالي بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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