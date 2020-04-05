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مفاجأة.. فايلر يقرر تجميد أحمد فتحي بسبب بيراميدز
الأحد 05/أبريل/2020 - 08:55 ص
علي خلاف
استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على تجميد الظهير الأيمن أحمد فتحي في الفترة المقبلة بعد قرار الأخير الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
رحيل أحمد فتحى عن الأهلي
وكان النادي الأهلي قد أعلن رسمياً رحيل لاعبه أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري بعد فشل مفاوضات الطرفين في الوصول لاتفاق بشأن تجديد التعاقد القائد الدولي لمدة موسمين.
فايلر يجهز هاني والشحات لتعويض فتحي
وقي سياق متصل يفكر المدرب السويسري رنيه فايلر في الاستعانة بخدمات الثنائي محمد هاني وحسين الشحات لقادة الجبهة اليمنى للفريق فى الفترة المقبلة في حال استمرار مباريات الدوري المصري الموقوف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويرى الجهاز الفني لفريق الأهلي أن أحمد فتحي لن يكون في كامل تركيزه في الفترة المقبلة بسبب تفكيره في فريقه الجديد بيراميدز الذي اقترب من الحصول على خدمات الجوكر رسمياً مقابل 50 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.