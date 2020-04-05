الأهلي يستقر على بدلاء فتحي

تعكف لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على دراسة البدلاء المرشحين، لتعويض نجم الأهلي أحمد فتحي.



وقرر فتحي إنهاء مسيرته بالقلعة الحمراء، بعد رفضه العرض المقدم من النادي لتمديد تعاقده لمدة موسمين، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



ورفضت إدارة الفريق ضم لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيمن، ليبتعد الرباعي، أطهر الطاهر ووجدي كشريدة وحسين بن عيادة وحمدي النقاز عن الصورة.



ووفقاً لمصادر مقربة من القلعة الحمراء، فإن الأسماء المرشحة للإنضمام للأهلي في مركز الظهير الأيمن إنحصرت بين الرباعي علي فوزي لاعب إنبي، كريم العراقي لاعب المصري، رجب بكار لاعب بيراميدز، وباهر المحمدي نجم الإسماعيلي.



وأضاف المصدر، أن لجنة التخطيط بالتشاور مع مدرب الفريق رينيه فايلر، ستعقد اجتماعاً للإستقرار على الاسم المرشح لتعويض فتحي، وبدء التفاوض معه للإنضمام للقلعة الحمراء في المستقبل.

