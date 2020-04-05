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سنغافورة تعزز تدابير مواجهة فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت وزارة الصحة في سنغافورة، بأنها وسعت إشعار الإقامة في المنزل (SHN) في نهاية هذا الأسبوع، لتشمل دولًا مثل فرنسا والهند وسويسرا وكل منطقة الآسيانن وفقا لما اوردته وكالة "سي إن إن".

سيتطلب إشعار الإقامة في المنزل عزل السنغافوريين وحاملي التصاريح الطويلة الأجل والمقيمين الدائمين العائدين من الدول المدرجة في القائمة أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يومًا.

فقد شهدت سنغافورة ارتفاعًا بمعدل 75 حالة جديدة يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 1189. وتعافى ما يقرب من 300 شخص.

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