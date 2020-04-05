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عاجل.. مونديال قطر في طريقه للتأجيل

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:33 ص
مونديال قطر
مونديال قطر
وكالات

أصبح مصير بطولة كأس العالم 2022 غامضاً رغم أنه يتبقى أكثر من عامين على انطلاقها، التي واجهت العديد من الانتقادات منذ الإعلان عن هوية الدولة المنظمة قطر في 2010 بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

ووسط الأجواء المحيطة بالرياضة العالمية، بتوقف غالبية البطولات حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لن يكون مونديال 2022 بعيداً عن التأثيرات السلبية للجائحة التي ألقت بظلالها على أهم البطولات في الفترة الماضية.

وسيشهد الصيف المقبل غياباً تماماً للأحداث الرياضية، بعدما كان يكتظ بالمناسبات الاستثنائية لعشاق الرياضة، وأبرزها يورو 2020 وكوبا أمريكا 2020 ودورة الألعاب الأولمبية 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتقرر بشكل رسمي تأجيل كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لمدة عام لتقام في 2021، والأمر نفسه بالنسبة إلى كوبا أمريكا، وأولمبياد طوكيو.

وفي الوقت الذي بات عام 2020 خالياً من البطولات، سيكون العام المقبل مكتظاً بالأحداث الرياضية الساخنة، بينما لا شك أنه ستتواصل التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 لكافة القارات.

ومع إقامة بطولة كبيرة مثل كأس الأمم الأوروبية في صيف 2021 سيكون العام التالي مضغوطاً بشكل كبير، وليس من المنطقي أن يقام الحدث الأكبر على مستوى العالم في كرة القدم، المونديال بعد أقل من 18 شهراً فقط.

ولن يكون التهديد الأكبر بالنسبة إلى مونديال 2022 بشأن التأجيل فقط، ولكن قد يصل الأمر إلى نقل البطولة من البلد المستضيف، خاصة أنه سبق وتم الاستقرار على إقامة البطولة في فصل الشتاء، بينما في حال تأجيل البطولة قد تقام في صيف 2023، وهو قد يفتح الباب إلى الدول الأوروبية، والأمريكيتين لاستضافة البطولة.

ولا شك أن روزنامة البطولات العالمية ستواجه أزمة كبيرة في الفترة المقبلة بعد ترحيل العديد من البطولات، وهو ما أثر سلبياً على خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي كان أعلن عن تغيير نظام كأس العالم للأندية لتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 فريقاً في الصيف في 2021، ولكن هذه الخطط ذهبت أدراج الرياح، بتأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا إلى 2021.

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