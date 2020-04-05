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لأول مرة.. عرض مسرحية "الذيب في القليب" على "إم بي سي"

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

 عرضت مجموعة "إم بي سي" ولأول مرة، المسرحية الاجتماعية الكوميدية "الذيب في القليب" للنجم السعودي ناصر القصبي وباقة من نجوم المملكة عبر منصتها “شاهد VIP ”  للبث عبر الإنترنت ، ضمن مبادرة “معاكم بالبيت” من MBC للتشجيع على استمرار الحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا.

وصرح الفنان ناصر القصبي، بأن عرض المسرحية في هذا التوقيت مبهج، خصوصاً أن الناس وهي تجلس في بيوتها تحتاج أن تشاهد شيئاً مسلياً في ظل تفشي فيروس كورونا.

واعتبر الفنان عبدالإله السناني عرض المسرحية عبر منصة شاهد سبقاً حضارياً لمجموعة MBC في إيصال المسرح للبيت وبالمجان مساهمة منها في مؤازرة المجتمع العربي لتخطي أزمة فيروس كورونا.

وكان من المقرر عرض المسرحية ضمن موسم جدة في عيد الفطر المبارك على أن تعرض تلفزيونياً على شاشة mbc خلال عيد الأضحى، ولكن أزمة وباء كورونا غيرت كل تلك الخطط.

وصور المخرج سعيد حامد، العرض المسرحي الذي تنتجه mbc، وذلك خلاله عرضه على مسرح جامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض، ضمن موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه في الآونة الأخيرة.

ويتناول العرض المسرحي التحولات المجتمعية التي يشهدها المجتمع السعودي من خلال قصة خفيفة في قالب كوميدي، عن أسرة سعودية بسيطة، وما تتعرض له من أحداث ومخاطر اجتماعية.

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