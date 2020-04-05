ميرور تكشف موقف ليفربول من بيع صلاح في الصيف

كشف صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن موقف نادي ليفربول الإنجليزي من بيع المصري محمد صلاح نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل صلاح عن صفوف نادي ليفربول في الصيف القادم.









وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول ينوي الاستغناء عن خمسة لاعبين من الفريق خلال الصيف القادم وهم ديان لوفرين وكلاين وآدم لالانا وشيردان شاكيري وهاري ويلسون.









كما أكدت الصحيفة أن نادي ليفربول لا يفكر نهائيا في بيع محمد صلاح في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق له.









وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.