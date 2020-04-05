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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 5-4-2020 في سوق العبور

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:26 ص
اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
أسعار الخضراوات اليوم

بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا ووصول عدد الحالات الى1070 مصاب فضل الكثير من المواطنين المكوث في منازلهم وتراجعت معدلات الطلب على السلع الغذائية ومن ضمنها الخضراوات والفاكهة وفضلت معظم المحلات الإغلاق بسبب قلة الطلب المتوقعة بسبب الإجراءات الاحترازية المعلنة.


أسعار الخضراوات في سوق العبور
سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 11 جنيها.

وسجل سعر الثوم ما بين 8 إلى 11 جنيها، فيما سجل البصل الأبيض سجل 9 جنيه، وسجل سعر البسلة 8.5 جنيها، بينما سجل سعر الباذنجان العروس 10 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا، وسجل سعر الجزر 5.5 جنيها، بينما سجل سعر الفلفل الألوان 30 جنيها، وسجل الملوخية 10 جنيهًا.

وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 12 جنيهات.


ترواح سعر كيلو الطماطم  بين 1.5- 4 جنيهات مقابل  2.5-4.5  ، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5 ، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين   1.5-4  مقابل  2-4 جنيهات ، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5 ، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و  سعر الثوم يتراوح  4-7 جنيها، وسعر الملوخية تراوح بين 4 – 6 جنيها ، و البسلة  بين 4-6، وسعر البطاطا تراوح بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، وسعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر بين 2- 4 جنيها، سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات .

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