شاروخان يشارك بمكتبه لاستخدامه كمرفق للحجر الصحي

Advertisements



عرض نجم بوليوود شاه روخ خان وزوجته جوري خان مساحة مكاتبهما الشخصية كمرفق للحجر الصحي للهيئة المدنية في مومباي، مؤسسة بريهان مومباي المحلية (بي إم سي)، وفقا لما اوردته وكالة "سي ان ان".



وقد توجهت "بي إم سي" إلى وسائل التواصل الاجتماعي لشكر الزوجين. وبعد فترة وجيزة، استجاب النجمان لمشاركة "بي إم سي".



في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركات شاه روخ خان عن عدة مبادرات لدعم محاولة الحكومة الهندية احتواء Covid-19، بما في ذلك التبرع لمساعدة مبادرة رئيس الوزراء للإغاثة، والإغاثة في حالات الطوارئ (PM-CARES)، وصندوق إغاثة رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا.



وقد اكدت السلطات الهندية 3374 حالة اصابة بالفيروس التاجى الجديدة داخل البلاد حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاحد بتوقيت الهند، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة فى البلاد.



وذكرت الوزارة أن سبعة وسبعين مريضا لقوا حتفهم، كما تم الإبلاغ عن 302 حالة، ووفاة اثنين منذ مساء السبت.

