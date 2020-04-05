ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 46

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 46 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 8018، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أغلقت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، سفارتها في مدريد بعد إصابة أكثر من نصف الدبلوماسيين والموظفين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نحو 20 من أصل 36 من الدبلوماسيين الإسرائيليين والمستخدمين المحليين في السفارة أصيبوا بالفيروس.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.