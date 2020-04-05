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اليابان تسجل أكثر من 300 إصابة بفيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت وكالة "سي إن إن" بأن اليابان أكدت 336 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا - 118 فى طوكيو وحدها – وفقا لما اعلنته وزارة الصحة اليابانية اليوم الاحد. وتم تأكيد وفاة إضافية.

وقد تم تحديد ما يقرب من 4000 حالة في البلاد، 712 تتعلق بسفينة "دايموند برينسز" السياحية. مات 81 شخصًا، بينهم 11 من السفينة.

وفي وقت سابق، كان قد تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، باتخاذ كافة الخطوات السياسية الضرورية لمنع فيروس كورونا الجديد من توجيه ضربة قاسية لاقتصاد يتأرجح بالفعل على حافة الركود، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وذلك بالتزامن مع خوف المستثمرين من التراجع العالمي، حيث تتجه الأسهم العالمية نحو أكبر انخفاض لها منذ أعمق أزمة مالية في عام 2008، مما وضع صناع السياسة تحت الضغط لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة.

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