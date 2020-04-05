تفاصيل ولادة أول سيدة مصابة بكورونا في الغردقة

كشف الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد، تفاصيل واقعة ولادة سيدة بمستشفى الغردقة العام كانت مصابة بفيروس كورونا.





وقال "النجار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إن عملية الولادة تمت فجر اليوم، حيث كانت الأم قد شفيت من فيروس كورونا قبل ولادتها، وتحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، موضحا أن السيدة كانت تتابع معه، وأخبرته أن أسرتها قد أصيب منها فرد وتم عزل الأسرة بأكملها، وكانت حينها في شهرها الأخير من الحمل.





ولفت استشاري أمراض النساء والتوليد، إلى أن السيدة أخبرته بعرض جديد يكشف لأول مرة عن مصابي الكورونا وهى أنها فقدت حاسة التذوق خلال فترة مرضها، منوها بأنها غادرت المستشفى بعد 9 أيام، معقبا: "عزلت نفسها لوحدها فترة وكملت علاجها فالمستشفى".





وأضاف أن السيدة شفيت تماما وغادرت المستشفى قبل ولادتها بيومين، لافتا إلى أن كل الفريق الطبي المساعد له لم يرفض المشاركة في عملية الولادة، متابعا أن الأم والطفل بصحة جيدة تماما، منوها بأنهم أجلوا رضاعة الطفل بشكل طبيعي من الأم خوفا من نقل العدوى له عن طريق الرضاعة، حيث أنهم أجروا تحليل للطفل وفي انتظار النتيجة.





واستطرد أنهم أخذوا كافة الاحتياطات في عملية الولادة وكأن الأم مازالت مصابة بالكورونا، كاشفا أنه تم تسمية المولود باسم "آدم".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



