Advertisements

تفاصيل ولادة أول سيدة مصابة بكورونا في الغردقة

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد، تفاصيل واقعة ولادة سيدة بمستشفى الغردقة العام كانت مصابة بفيروس كورونا.

وقال "النجار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إن عملية الولادة تمت فجر اليوم، حيث كانت الأم قد شفيت من فيروس كورونا قبل ولادتها، وتحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، موضحا أن السيدة كانت تتابع معه، وأخبرته أن أسرتها قد أصيب منها فرد وتم عزل الأسرة بأكملها، وكانت حينها في شهرها الأخير من الحمل.

ولفت استشاري أمراض النساء والتوليد، إلى أن السيدة أخبرته بعرض جديد يكشف لأول مرة عن مصابي الكورونا وهى أنها فقدت حاسة التذوق خلال فترة مرضها، منوها بأنها غادرت المستشفى بعد 9 أيام، معقبا: "عزلت نفسها لوحدها فترة وكملت علاجها فالمستشفى".

وأضاف أن السيدة شفيت تماما وغادرت المستشفى قبل ولادتها بيومين، لافتا إلى أن كل الفريق الطبي المساعد له لم يرفض المشاركة في عملية الولادة، متابعا أن الأم والطفل بصحة جيدة تماما، منوها بأنهم أجلوا رضاعة الطفل بشكل طبيعي من الأم خوفا من نقل العدوى له عن طريق الرضاعة، حيث أنهم أجروا تحليل للطفل وفي انتظار النتيجة.

واستطرد أنهم أخذوا كافة الاحتياطات في عملية الولادة وكأن الأم مازالت مصابة بالكورونا، كاشفا أنه تم تسمية المولود باسم "آدم".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كوفيد كورونا بوابة الفجر الغردقة العائدون من الخارج الصحة العالميه أول مصابة بكورونا أول مصابة ألفجر

أخبار تهمك

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 20 ساعة

نائبة: لا نستطيع تطبيق الحظر الكامل إلا في هذه الحالة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

ليست في قوته.. أستاذ فيروسات يكشف سر خطورة كورونا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على بدلاء فتحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عقبة وحيده تقف أمام عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

"الصحة" تكشف الاستعدادات للسيناريو الثالث في مواجهة فيروس كورونا

"الصحة": سحب أجسام مضادة من المتماثلين للشفاء من كورونا قيد الدراسة

عاجل.. إيطاليا تسجل أكثر من 97 ألف إصابة بفيروس كورونا

وزير التعليم العالى: نجهز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية في المحافظات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا