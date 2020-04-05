تشيلسي يعود في صفقة سانشو

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن نادي تشيلسي الإنجليزي لم يستسلم بعد، في صراعه المحتدم مع مانشستر يونايتد، في ضم الموهبة الإنجليزية جادون سانشو، جناح نادي بوروسيا دورتموند، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى تشيلسي ومانشستر يونايتد، بالإضافة لليفربول، لضم صاحب الـ20 عاماً في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت شبكة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن اليونايتد هو صاحب الموقف الأقوى حالياً للتعاقد مع سانشو، وذلك مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.





وأضافت التقارير الإنجليزية، أن تشيلسي مستعد لتلبية كافة المطالب المادية لإدارة بوروسيا دورتموند، ومن ثم التعاقد مع اللاعب.





ويسعى تشيلسي لتقوية خط هجومه للموسم المقبل، بعد ضم المغربي حكيم زياش، في ظل اقتراب رحيل الثنائي ويليان وبيدرو رودريجيز، وعدم قدرة كالوم هودسون أودوي على إقناع مدربه فرانك لامبارد.





ويرى لامبارد في سانشو، خير تعويض للنجم البلجيكي إيدين هازارد، والذي رحل لريال مدريد مطلع الموسم الجاري.





جدير بالذكر، أن سانشو التحق ببوروسيا دورتموند في صيف عام 2017 مقابل 8 مليون جنيه إسترليني، قادماً من مانشستر سيتي.



