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ملياردير صيني يتبرع بأجهزة تنفس وملايين الأقنعة لنيويورك

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تبرع جو تساي، الملياردير المؤسس لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا، وزوجته كلارا وو تساي، بـ 2.6 مليون قناع و170.000 نظارة واقية و2000 جهاز تنفس لنيويورك - المركز الأمريكي لوباء الفيروس التاجي، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

تم تقسيم الإمدادات إلى شحنتين. وصلت الأولى يوم الخميس إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي، بينما وصلت الثانية يوم السبت إلى مطار جون إف كينيدي الدولي.

وقالت كلارا تساي لشبكة CNN في مقابلة: "ظللنا نسمع طلبات (لمعدات الحماية الشخصية) من مجتمعنا وأردنا المساعدة". ستخصص الدولة الشحنة الثانية ولكن "ننوي مساعدة المؤسسات الأكثر حرمانًا".

واستشهدت بمركز جاكوبي الطبي ومركز لينكولن الطبي في برونكس، ومستشفى إلمهورست في كوينز، حيث تعتقد وزوجها أنها قد تكون في أمس الحاجة إلى الإمدادات.

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