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عالم فيروسات أمريكي يزف بشرى سارة بشأن كورونا
الأحد 05/أبريل/2020 - 09:44 ص
الفجر
تنبأ عالم الفيروسات وعضو أكاديمية نيويورك للعلوم، أناتولي ألتشتاين، بتأثير الطقس الدافئ على فيروس كورونا.
وقال "ألتشتاين" في تصريحات لصحيفة "يورا نيوز": إن ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الربيع، لن يؤثر بشكل كبير على معدل الإصابة بكورونا، ومع ذلك من المتوقع أن يتباطأ انتشاره مع حلول فصل الصيف.
وأشار الخبير، إلى أن الأوبئة المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي، تحدث عادة خلال الأوقات الباردة من العام، مقارنة بفصل الصيف حيث يكون الأشخاص أقل عرضة لها.
وأوضح العالم، أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر معدل الإصابة بمستوى التزام المواطنين بالحجر الصحي والتدابير الاحترازية الأخرى.
وأشار ألتشتاين، إلى أننا سنرى النتائج الأولى للحجر في غضون أسبوع تقريبًا، ففي الأسبوع المقبل، سيكون الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي من بين الإصابات الجديدة".
أطباء صينيون يعلنون درجة الحرارة المثلى لانتشار وانتقال فيروس كورونا
وفي وقت سابق، وجد الأطباء الصينيون أن درجة الحرارة المثلى لانتشار وانتقال فيروس كورونا أعلى بقليل من الصفر والرطوبة 35-50٪.
وتوصل إلى هذا الاستنتاج مساعدو المختبر في جامعة سون يات صن، الذين يدرسون عدوى الفيروسات التاجية ويحاولون العثور على علاج فعال لها.
إجمالي المتعافين من كورونا 241 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
تسجيل إصابة 85 حالة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
عدد المصابين بكورونا يصل لـ1070
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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