عالم فيروسات أمريكي يزف بشرى سارة بشأن كورونا

تنبأ عالم الفيروسات وعضو أكاديمية نيويورك للعلوم، أناتولي ألتشتاين، بتأثير الطقس الدافئ على فيروس كورونا.





وقال "ألتشتاين" في تصريحات لصحيفة "يورا نيوز": إن ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الربيع، لن يؤثر بشكل كبير على معدل الإصابة بكورونا، ومع ذلك من المتوقع أن يتباطأ انتشاره مع حلول فصل الصيف.





وأشار الخبير، إلى أن الأوبئة المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي، تحدث عادة خلال الأوقات الباردة من العام، مقارنة بفصل الصيف حيث يكون الأشخاص أقل عرضة لها.





وأوضح العالم، أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر معدل الإصابة بمستوى التزام المواطنين بالحجر الصحي والتدابير الاحترازية الأخرى.





وأشار ألتشتاين، إلى أننا سنرى النتائج الأولى للحجر في غضون أسبوع تقريبًا، ففي الأسبوع المقبل، سيكون الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي من بين الإصابات الجديدة".





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