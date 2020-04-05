كايلي جينر تحلم بإنجاب 7 أطفال

قالت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، إن حلم حياتها إنجاب 7 أطفال، ولكنها استدركت أنها غير مستعدة لهم كلهم الآن، وتكتفي بأمومتها لابنتها الوحيدة ستورمي البالغة عامين.

الاعتراف المثير، صرَّحت به نجمة تليفزيون الواقع في لقاء حي على موقع إنستجرام في حساب صديقتها ستاسي كارنيكولو، ضمن تحدي المشاهير الذي يحمل عنوان #DoYourPart Challenge والمخصص عائده لمساعدة الأسر المتضررة من وباء كورونا.

وقالت كايلي (البالغة 22 عاماً) إن تجربة الحمل والولادة ليست سهلة ومن الصعب الإنجاب عن طريق رحم بديل، لذلك فإنها تستبعد تلك الفكرة بصورة مؤقتة حتى تصبح جاهزة لها نفسياً وجسدياً.