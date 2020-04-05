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شذى عن وفاة والديها:"كل حاجة صعبة بس ربنا معايا"

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت المطربة شذى على احياء ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة، وطلبت من محبيها الدعاء لوالدها ووالدتها بالرحمة والمغفرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت شذى مجموعة من الصور التي جمعتها بوالدها الراحل، وعلقت على الصور قائلة :"زي النهاردة و في نفس الوقت ده بالساعة و الدقيقه جالي أصعب مكالمة ممكن إنسان يتحملها متقاليش فيها غير كلمتين هما البقاء لله، ساعتها بس الزمن وقف بيه و تقريبا لسه مبيتحركش الايام من ساعتها بتشبه بعضها و بحاول أتعايش و أكمل و بحمد ربنا على كل حال الحمدلله، ربنا يرحمك يا بابا ٦ سنين من غيرك، و ٨ مِن غير ماما".

وتابعت شذى قائلة :" والله كل حاجة صعبة بس ربنا معايا، اللي يشوف الكلام ده يا ريت يقرأ الفاتحة لبابا و يدعيلوا هو و ماما بالرحمة، ربنا يرحمك يا حبيبي وحشتوني".

وفي سياق آخر طرحت شذى مؤخرًا أغنية "أجمل أوقات"، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم ومن إنتاج شركة Sphinx Media Productions لمالكها المنتج محمد حامد.


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