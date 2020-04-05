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بعد رقص ميس حمدان على أنغام "اه يا حنان".. مصطفى حجاج يغازلها

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان مصطفى حجاج، جمهوره بمقطع فيديو جديد للفنانة ميس حمدان، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو ترقص على أنغام أغنية "اه يا حنان".

وعلق مصطفى، على مقطع الفيديو قائلًا:"انا حبيت حنان قوي اه يا حنان".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المطرب المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"لا حنان حلوه" وأضاف آخر"هي ميس حمدان اتجننت تنافس جوهرة بقى"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اي الرشاقة والليونة".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج، أغنية "نصيبي وقسمتك"، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

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