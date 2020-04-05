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النجم الساحلي يرد على رغبة الأهلي والزمالك في ضم كشريدة

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى وجود رغبة لدى نادي الزمالك وغريمه النادي الأهلي في التعاقد مع تجدي كشريدة نجم نادي النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفى قيس عاشور المتحدث الرسمي بأسم نادي النجم الساحلي وصول أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم كشريدة في الصيف القادم.

وقال قيس عاشور في تصريحات صحفية: "لم يصلنا أي عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك أو أي نادي اخر يطلب الحصول على كشريدة".

وتابع:" حتى الآن لا يزال مستقبل عودة الدوري التونسي غامض، لذلك لا يمكن اصدار قرار بشأن التفريط أو الابقاء على كشريدة مع النجم الساحلي".

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