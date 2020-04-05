الهند تطور غرفة تطهير الجسم بالكامل للعاملين الصحيين مكافحي كورونا

صممت هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، غرفة تطهير لكامل الجسم وقناع خاص لحماية الوجه لمحترفي الرعاية الصحية في البلاد الذين يحاربون فيروس كورونا.





ونقلت وكالة الأنباء الهندية بي تي آي عن مسؤولين قولهم، إن الغرفة التي طورتها هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، تسمى PSE هي نظام محمول، وأنه تم تجهيز الممشى من خلال حاوية تطهير وموزع صابون، من أجل تطهير العاملين الصحيين، شخص واحد في كل مرة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وحسب الوكالة، تتم عملية التطهير باستخدام دواسة القدم عند مدخل الغرفة.





في بيان، قالت هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، إنه عند دخول الغرفة، تعمل مضخة تعمل بالكهرباء على إنشاء رذاذ مطهر من هيبوكلوريت الصوديوم.





وأضاف البيان: "يتم معايرة رذاذ الضباب لمدة 25 ثانية ويتوقف تلقائيًا للإشارة إلى اكتمال العملية. حسب الإجراء، سيحتاج الأفراد الذين يخضعون للتطهير إلى إبقاء عيونهم مغلقة أثناء وجودهم داخل الغرفة".





وذكرت الهيئة، أن ما يقرب من 650 فردًا يمكنهم المرور عبر الغرفة للتطهير قبل الحاجة إلى إعادة الملء، وقالت، إن النظام يتكون من "خزانات مثبتة على السقف وقاع بسعة إجمالية تبلغ 700 لترًا".





وأضافت وكالة الأبحاث العسكرية، أن النظام يحتوي على ألواح زجاجية شفافة على الجدران الجانبية ومجهز بأضواء تضيء أثناء العمليات الليلية لغرض المراقبة.





تخضع الهند حاليًا لحظر مدته 21 يومًا قدمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 24 مارس في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الاتحادية، هناك 3374 حالة نشطة، في حين فقد 77 مريضا حياتهم بسبب الفيروس.



