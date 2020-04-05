Advertisements

الهند تطور غرفة تطهير الجسم بالكامل للعاملين الصحيين مكافحي كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صممت هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، غرفة تطهير لكامل الجسم وقناع خاص لحماية الوجه لمحترفي الرعاية الصحية في البلاد الذين يحاربون فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية بي تي آي عن مسؤولين قولهم، إن الغرفة التي طورتها هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، تسمى PSE هي نظام محمول، وأنه تم تجهيز الممشى من خلال حاوية تطهير وموزع صابون، من أجل تطهير العاملين الصحيين، شخص واحد في كل مرة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وحسب الوكالة، تتم عملية التطهير باستخدام دواسة القدم عند مدخل الغرفة.

في بيان، قالت هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، إنه عند دخول الغرفة، تعمل مضخة تعمل بالكهرباء على إنشاء رذاذ مطهر من هيبوكلوريت الصوديوم.

وأضاف البيان: "يتم معايرة رذاذ الضباب لمدة 25 ثانية ويتوقف تلقائيًا للإشارة إلى اكتمال العملية. حسب الإجراء، سيحتاج الأفراد الذين يخضعون للتطهير إلى إبقاء عيونهم مغلقة أثناء وجودهم داخل الغرفة".

وذكرت الهيئة، أن ما يقرب من 650 فردًا يمكنهم المرور عبر الغرفة للتطهير قبل الحاجة إلى إعادة الملء، وقالت، إن النظام يتكون من "خزانات مثبتة على السقف وقاع بسعة إجمالية تبلغ 700 لترًا".

وأضافت وكالة الأبحاث العسكرية، أن النظام يحتوي على ألواح زجاجية شفافة على الجدران الجانبية ومجهز بأضواء تضيء أثناء العمليات الليلية لغرض المراقبة.

تخضع الهند حاليًا لحظر مدته 21 يومًا قدمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 24 مارس في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الاتحادية، هناك 3374 حالة نشطة، في حين فقد 77 مريضا حياتهم بسبب الفيروس.

منذ اكتشاف الحالة الأولى لعدوى COVID-19 في الهند في 30 يناير، كان هناك زيادة مطردة في عدد الحالات المؤكدة. حتى اليوم الأحد، هناك 3374 حالة نشطة ، وتوفى 77 شخصا للفيروس، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الاتحادية.

أخبار تهمك

عقبة وحيده تقف أمام عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 20 ساعة

ليست في قوته.. أستاذ فيروسات يكشف سر خطورة كورونا

منذ أقل من ساعتين

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على بدلاء فتحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نائبة: لا نستطيع تطبيق الحظر الكامل إلا في هذه الحالة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 17 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا