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الأرصاد تحذر من موجة الطقس المقبلة

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:59 ص
طقس القاهرة
طقس القاهرة
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة متوقع أن تسجل اليوم 29 درجة بانخفاض 5 درجات عن الأمس، حيث تغيرت الكتلة الهوائية التي تتعرض لها البلاد عن اليومين الماضيين، ولهذا سنشعر بتحسن في حالة الطقس خاصة في ساعات الليل.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها الأيام المقبلة، محذرا من تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، حيث يمكن تخفيف الملابس مع بداية شهر رمضان.

وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية، وقد تمتد على القاهرة، لافتا إلى الرياح المثيرة للأتربة ستستمر اليوم..

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 25 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 والعظمى 30 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 33 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 30 

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