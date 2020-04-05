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صبري فواز يغني.. والجمهور:"سلامتك من الآه يا مولانا"
الأحد 05/أبريل/2020 - 10:03 ص
رشا عادل
شارك الفنان صبري فواز، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو يغني.
وعلق صبري، على مقطع الفيديو قائلًا:"عيني آآه".
ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"سلامتك من الآه يا مولانا ربنا ما يغيب حسك أبدًا وتعيش وتسعدنا كلنا" وأضاف آخر"ربنا يسعدك يارب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"دي حالتنا كلنا بس يالله معلش".
يذكر أن آخر أعمال صبري فواز، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنانة وفاء عامر وهاجر عفيفي ومصطفى عبد السلام.
وعلق صبري، على مقطع الفيديو قائلًا:"عيني آآه".
ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"سلامتك من الآه يا مولانا ربنا ما يغيب حسك أبدًا وتعيش وتسعدنا كلنا" وأضاف آخر"ربنا يسعدك يارب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"دي حالتنا كلنا بس يالله معلش".
يذكر أن آخر أعمال صبري فواز، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنانة وفاء عامر وهاجر عفيفي ومصطفى عبد السلام.
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