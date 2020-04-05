صبري فواز يغني.. والجمهور:"سلامتك من الآه يا مولانا"

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شارك الفنان صبري فواز، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو يغني.



وعلق صبري، على مقطع الفيديو قائلًا:"عيني آآه".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"سلامتك من الآه يا مولانا ربنا ما يغيب حسك أبدًا وتعيش وتسعدنا كلنا" وأضاف آخر"ربنا يسعدك يارب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"دي حالتنا كلنا بس يالله معلش".





يذكر أن آخر أعمال صبري فواز، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنانة وفاء عامر وهاجر عفيفي ومصطفى عبد السلام.