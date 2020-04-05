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2381 طالب يؤدون امتحان العربي لأولى ثانوي في البحر الأحمر

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:03 ص
امتحان
امتحان
محمد طه
بدأ 2381 من طلاب الصف الأول الثانوي بالبحر الأحمر، في الثامنة من صباح اليوم الأحد، تأدية امتحان اللغة العربية على الـ"تابلت" في أولى الامتحانات التجريبية، وذلك من خلال التواجد في المنازل.
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وشكلت إدارة الغردقة التعليمية، غرفتي عمليات إحداهما بالإدارة والاخري بمركز عمليات التطوير التكنولوجي وذلك لمتابعة أي شكاوى من الطلاب بخصوص الـ"تابلت" أو الإنترنت.

وتفقد محمد إبراهيم، مدير إدارة الغردقة التعليمية، المدارس الثانوي بالغردقة؛ لمتابعة تواجد أخصائي التطوير بكل مدرسة والتنسيق لحل أي مشكلة طارئة بخصوص الإنترنت أو التابلت والتواصل مع الطلاب من منازلهم.

ومن ناحيته قال كمال سليمان، رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر، إن محافظة البحر الأحمر من المحافظات التي اختارتها وزارة التربية والتعليم لبدء الامتحان ابتدا من الساعة الثامنة صباحا طبقا للجدول المعلن من الوزارة.
 
وأوضح في تصريحات صحفيية اليوم الأحد، أن البحر الأحمر ضمن 6 محافظات بدء الامتحان فيها من الساعة 8 صباحا إلى 10 صباحا وهي محافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر.

إجمالي المتعافين من كورونا 241 حالة 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ241 متعافيًا.

تسجيل إصابة 85 حالة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين بكورونا يصل لـ1070 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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