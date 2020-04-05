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قبل بدء امتحان الصف الأول الثانوي 2020.. تعرف على هذه النصائح أولا

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
قبل بدء امتحان الصف الأول الثانوي 2020.. تعرف على هذه النصائح أولا

بدء صباح اليوم امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في تمام الساعة 8:00 وسيستمر امتحان الصف الأول الثانوي حتى الساعة 10:00 ص في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر.

وينطلق اليوم الأحد امتحان الصف الأول الثانوي 2020، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا بتقسيم المحافظات؛ لذا وضعت الوزارة مجموعة من النصائح للطلاب يمكنهم معرفتها واتباعها أولا، وتتمثل في التالي:

١- امتحان الصف الأول الثانوي 2020 يكون عبر أجهزة التابلت، أو جهاز كمبيوتر متصل بالواي فاي.

٢- قبل بدء امتحان الصف الأول الثانوي 2020، يجب أن يتأكد الطلاب من الحصول على رقم التعريفي من هذا الموقع، اضغط هنا، ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من هذا الموقع اضغط هنا

٣- على الطلاب التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.

4- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً. 

امتحان الصف الأول الثانوي 2020
ومن المفترض أن يبدأ طلاب محافظات الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء الامتحان من 10 صباحاً حتى 12 ظهرا، بينما في الفترة ما بين 12 ظهرا إلى 2 ظهرا يستعد طلاب المحافظات التالية (الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح) للامتحان، وفي الفترة ما بين الساعة ٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب، يتم ختبار طلاب المحافظات التالية (الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد)، من خلال اتبع النصائح المذكورة أعلاه.

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