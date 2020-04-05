قبل بدء امتحان الصف الأول الثانوي 2020.. تعرف على هذه النصائح أولا





بدء صباح اليوم امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في تمام الساعة 8:00 وسيستمر امتحان الصف الأول الثانوي حتى الساعة 10:00 ص في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر.





وينطلق اليوم الأحد امتحان الصف الأول الثانوي 2020، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا بتقسيم المحافظات؛ لذا وضعت الوزارة مجموعة من النصائح للطلاب يمكنهم معرفتها واتباعها أولا، وتتمثل في التالي:





١- امتحان الصف الأول الثانوي 2020 يكون عبر أجهزة التابلت، أو جهاز كمبيوتر متصل بالواي فاي.

الحصول على رقم التعريفي من هذا الموقع، اضغط هنا ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من هذا الموقع اضغط هنا ٢- قبل بدء امتحان الصف الأول الثانوي 2020، يجب أن يتأكد الطلاب من

٣- على الطلاب التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.

4- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً.



امتحان الصف الأول الثانوي 2020