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الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بعد إصابته بكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:05 ص
جونسون
جونسون
وكالات

أكدت وزارة الصحة البريطانية، أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون بعد إصابته بفيروس كورونا جيدة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت شبكة بى بى سى البريطانية، إصابة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بفيروس كورونا.

 

وكتب "جونسون"، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، قال فيها إن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة بالفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

 

وأضاف: "أنا الآن في مرحلة العزل الذاتي وسأتولى قيادة الحكومة من خلال مؤتمرات عبر الفيديو في ظل مكافحتنا لفيروس كورونا.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

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