بدء الفحص الطبي للدفعة الثانية العائدة من أمريكا بمطار مرسى علم





ولفت إلى حجز جميع الركاب لمدة 14 يوما في أحد الفنادق السياحية وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.



الخضوع للحجر 14 يوما



وكشفت "صحة البحر الأحمر" عن أن المصريين العائدين من أمريكا سيخضعوا للحجر الصحي 14 يوما طول فترة الأقامة بالفندق السياحي بمعرفة طاقم طبي مخصص لهم، وعزلهم عن بعض كلا بمقر غرفته لا يفارقها ويتم توصيل المأكولات والمشروبات للغرف وذلك تحت إشراف طبي كامل.





ونوه بأنه سيتم متابعتهم وقياس الحرارة بصفة يومية صباحا ومساءً وعمل جيمع التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة حتى يتم الاطمئنان على خلوهم من أي إصابات بكورونا.



طائرة ثانية للعالقين بأمريكا تصل إلى مرسى علم



ووصلت صباح اليوم الأحد، إلى مطار مرسى علم الدولي، ثاني رحلت مصر للطيران قادمة من مطار واشنطن وعلى متنها ما يقرب من 250 راكبًا من المصريين العالقين في أمريكا، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر.



وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 315‪ شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية وفور هبوطها تم تعقيمها بالكامل من الداخل والخارج.



إجمالي المتعافين من كورونا 241 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

تسجيل إصابة 85 حالة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين بكورونا يصل لـ1070

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. ووصلت صباح اليوم الأحد، إلى مطار مرسى علم الدولي، ثاني رحلت مصر للطيران قادمة من مطار واشنطن وعلى متنها ما يقرب من 250 راكبًا من المصريين العالقين في أمريكا، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر.وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 315‪ شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية وفور هبوطها تم تعقيمها بالكامل من الداخل والخارج.

بدأ أطباء الحجر الصحي، بمطار مرسى علم، اليوم السبت، عملية إجراءات الفحص الطبي لركاب الطائرة الثانية العائدة من أمريكا، داخل مطار مرسى علم، وإجراءات التعقيم للمطار والركاب والحقائب، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي، داخل أحد فنادق مدينة مرسي علم، للإقامة بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى تجهيز طاقم طبي مدرب للتعقيم والفحص الطبي لجميع الركاب وطاقم الطائرة، موضحًا أنه يتم أخذ عينات من الركاب وطاقم الطائرة لتحليلها للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.