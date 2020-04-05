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برلماني: تجار الكمامات المغشوشة يبيعون الوهم للمواطنين

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:09 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
دينا إبراهيم
تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ظهور ضعاف النفوس، الذين يستغلون الكوارث والأزمات فى التربح، فى حين أن الدولة تحارب فيروسًا أرهب العالم أجمع، وعلى رأسه الدول الكبرى، حيث يحاول البعض استغلال أزمة فيروس كورونا، لتصنيع الكمامات فى أماكن غير مرخصة، وتقديم منتج غير مطابق للمواصفات الطبية، سعيا وراء التربح السريع.

وأوضح مشهور في بيان له اليوم الأحد، أنه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وظهور عجز كبير فى الكمامات لدى الصيدليات، وارتفاع أسعارها، بدأت ظاهرة تصنيعها بشكل غير مطابق للمواصفات فى الظهور، ما دفع المواطنين لشراء كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية، لعدم معرفتهم بجهة تصنيعها، وظنهم أنهم فى مأمن من الفيروس، وهو غير صحيح، وخطورة هذا الأمر تكمن في زيادة فرص الإصابة بالعدوى بنسبة 100%.

وأشار مشهور إلى أن تصنيع الكمامات بطريقة غير مطابقة للمواصفات يعتبر جريمة لأن ضررها مباشر على من يستخدمها، ولأن التاجر يغش المواطن فى صحته، حيث يبيع له وهم الوقاية من الإصابة، وأضاف الأسوأ هو تداول المستلزمات الطبية المغشوشة خلال مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبًا مباحث التموين والسلطات المختلفة بالتعامل مع قضايا الكمامات والمطهرات والمنظفات والمستلزمات والأدوية المغشوشة كقضية أمن قومى؛ لأن هؤلاء التجار يسببون الوفاة للمواطنين بشكل مباشر، كما يجب تشكيل لجان شعبية للمشاركة فى التفتيش بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعة.

وأكد النائب أن هناك دور مهم للمواطن فى محاصرة الفيروس، عبر مساندته الشعبية للدولة فى مواجهة التجار الفاسدين، الذين يقومون بتصنيع الكمامات المغشوشة، والإبلاغ عن أى شخص يقوم بهذا الفعل، لأن هذا الدور يمثل مساندة للوطن.

أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض.

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