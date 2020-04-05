مدرب جديد على طاولة ميلان

عادت أخبار المدير الفني الألماني رالف رانجنيك للطفو مرة أخرى في نادي ميلان الإيطالي.





وذكرت تقارير إيطالية عديدة في وقت سابق، أن رانجنيك هو الرجل المنتظر في ميلان، لقيادة مقاليد فريق كرة القدم فنياً وإدارياً في الموسم المقبل.





وأشارت عدة تقارير، إلى أن الإيطالي لوتشيانو سباليتي سيتولى تدريب الروسونيري خلال الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الحالي ستيفانو بيولي.





إلا أنه، وبحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن الحديث عاد مجدداً عن تعيين مدرب لايبزج السابق لتدريب ميلان.





ويعد رانجنيك هو الرجل المفضل لمجموعة "إيليوت" المالكة للنادي الإيطالي حالياً.





وأضافت الصحيفة، أن الطرفين متفقين على كل شئ تقريباً، فيما عدا النقطة الخاصة بميزانية سوق الإنتقالات الصيفية.





وأوضحت الصحيفة، أن مجموعة إيليوت ستخصص مبلغ 75 مليون يورو، بالإضافة لأموال بيع اللاعبين، لتخصيص تلك المبالغ لسوق الإنتقالات.





ومن المرجح أن يغادر الإيطالي باولو مالديني إدارة النادي الإيطالي، ليلحق بزميله الكرواتي زنفومير بوبان، ومن ثم يصبح رانجنيك وإيفان جازيدس، هما المسيطران على فريق كرة القدم.



