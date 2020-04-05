المغرب يسجل 7 وفيات و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس السبت، 122 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 883.

وأكدت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض إلى 59 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 50 حالة.

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "جائحة"، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس حتى 20 أبريل المقبل.

واتخذت المملكة المغربية إجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي.