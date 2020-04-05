Advertisements

المغرب يسجل 7 وفيات و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وسجلت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس السبت، 122 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 883.

 

وأكدت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض إلى 59 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 50 حالة.

 

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "جائحة"، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس حتى 20 أبريل المقبل.

 

واتخذت المملكة المغربية إجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المغرب الصحة العالميه الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يستقر على بدلاء فتحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

ليست في قوته.. أستاذ فيروسات يكشف سر خطورة كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 15 ساعة

نائبة: لا نستطيع تطبيق الحظر الكامل إلا في هذه الحالة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 20 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 17 ساعة

عقبة وحيده تقف أمام عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا