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محمد رمضان يكشف كواليس تصوير "البرنس"

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بمقطع فيديو من كواليس مسلسل"البرنس"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق محمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"المصور شارك في الخناقة مفيش تمثيل كله رييل ثقة في اللهلانجاح من كواليس مسلسل البرنس رمضان2020".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الفخم بزيادة" وأضاف آخر"الف سلامه عليه عاش"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جامد يا رمضان".


يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زالزال"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنان ماجد المصري وهنادي مهنى ومنى عبد الغني.

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