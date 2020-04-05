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الجالية المصرية في روما تكشف ردود أفعال الإيطاليين على المساعدات

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن إيطاليا مرت بمرحلة صعبة جدا، حيث وصل عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 21 ألف حالة، لافتا إلى أن أعداد حالات الوفاة والإصابة في إيطاليا الآن تنخفض منذ 4 أيام.

وأشار "إسكندر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن الشعب الإيطالي منزعج جدا من الاتحاد الأوروبي لعدم تضامنه معهم في محنة الكورونا، ولكن الموقف المصري بإرسال طائريتن محملتين بالمساعدات الطبية لإيطاليا كان له تقدير كبير.

وأضاف أنه كان هناك بث مباشر لوصول الطائرتين إلى إيطاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: "كان هناك آلاف من القلوب الحمراء واللايك على البث من الإيطاليين"، مؤكدا أن ما فعلته مصر يعتبر موقف مشرف لكل المصريين المتواجدين في إيطاليا.

وقد أرسلت مصر مساعدات طبية عاجلة إلى دولة إيطاليا لدعم الشعب الإيطالى فى ظل انتشار كبير لوباء كورونا فى هذا البلد.

وعبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن شكره لمصر وشعبها على المساعدات الطبية التى وصلت إلى روما، أمس السبت، مؤكدا خلال حديثه مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد على تقدير الشعب الإيطالى للمساعدات المصرية.

واحتفى وزير الخارجية الإيطالى عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالمساعدات الطبية المصرية التى وصلت دعما للشعب الإيطالى بعد تفشى وباء كورونا بشكل كبير.

ونقل دى مايو رسالة شكر من الشعب الإيطالى إلى مصر لدعمها روما فى هذه الظروف، وذلك فى حضور سفير مصر فى روما السفير هشام بدر وطاقم السفارة المصرية.

وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ‘ن مصر تقدم تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات".

كانت مصر قد أرسلت طائرة محملة بمليون ونصف كمامة طبية لإيطاليا نهاية مارس الماضى، وذلك فى محاولة لمساعدة البلد الأوروبى من احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصبحت أكثر دولة فى العالم تعانى من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين.

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