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بريطانيا.. علماء يطورون اختبارا لفيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تمكن الباحثين في جامعة نيوكاسل البريطانية، من إنشاء اختبار يمكن أن يستغرق لحظة واحدة لتحديد الإصابة بفيروس كورونا - حتى قبل ظهور الأعراض، حسبما أفادت صحيفة "صنداي تليجراف".

ووفقًا للصحيفة، يستخدم الاختبار الدم أو اللعاب أو البول، وتتبع النيوبترين - أحد العلامات المبكرة للجهاز المناعي للإطلاقات المصابة لمحاربة المرض، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ومع ذلك، يلاحظ أن العلامة لا تحدد على وجه التحديد الفيروس، ولكنها قد تكون علامة مبكرة حاسمة، مشيرة إلى أن الشخص يحتاج إلى العزلة الذاتية لوقف انتشار المرض.

أكدت المملكة المتحدة ما يقرب من 42000 حالة إصابة بفيروس كورونا، في حين أن حصيلة الوفيات تبلغ 4313.

تم تشخيص الأمير تشارلز، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك، من بين الشخصيات العامة الأخرى، بـCOVID-19 وكان عليهم أن يعزلوا أنفسهم.

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