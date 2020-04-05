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أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-4-2020.. المفروم يسجل 130 جنيها

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:15 ص
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم

 أسعار اللحوم اليوم 

استقرت أسعار اللحوم  اليوم الأحد 5-4-2020 في السوق المحلى بعدما شهدت ارتفاعها طفيفا خلال الأسبوع الماضيبسبب قلة المعروض أمام زيادة الطلب خاصة في ظل توجه الناس لشراء احتياجتهم خلال فترة التدابير الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بجانب اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع سعر كيلو اللحم القائم بنهاية الشهر الماضي.

ومع أقتراب شهر رمضان، أعلنت وزارة الزراعة أنها بصدد أستيراد عدد ضخم من العجول، لتوفير اللحوم الحمراء بالسوق، حيث وافقت الوزارة على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و 55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة و 19 الف طن كبد وكلاوي كل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى.

من جانبه قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية  عن أسعار اللحوم  ارتفعت بنحو 20 جنيها للكيلو الواحد، ليتراوح سعر كيلو الكندوز بين 140 و150 جنيها مقابل 120 و130 جنيها، وسعر كيلو الجملي والجاموسي 120 جنيها مقابل 100 جنيه.



أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-4-2020

وصل سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
 سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها .
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
وتراوحت اسعاركيلو  البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها.
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها.

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