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منة فضالي:"اكتشفت إني هقضل وحيدة لحد ما أموت"

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشفت الفنانة منة فضالي عن معاناتها حاليًا نظرًا لشعورها بالوحدة وعدم احساسها بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتبت منة فضالي منشورًا قالت فيه :"اكتشفت إني هفضل وحيدة لحد ما أموت، و عمري ما هيكون في حد في حياتي بيحبني أبدًا أو يكون باقي عليا الحمدلله علي نعمة الرضى".

وفي سياق آخر،كانت آخر أعمال منة فضالي الدرامية مسلسل "بت القبايل"،والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، إنتاج سينرجي،بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني،سميرة عبد العزيز،مدحت تيخا،هاجر الشرنوبي، عمرو عبد الجليل،محمد رياض، محمد الشقنقيري،دينا.

كما تشارك منة فضالي في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسلي"لما كنا صغيرين"،"حب عمري".


والجدير بالذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، حسن عبد الله، كريم قاسم، محمد يحيى،محمود حجازي، إخراج محمد علي،من تأليف أيمن سلامة.

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