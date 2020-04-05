أدي اللي أخدتو من المكرونة واللازانية.. فيفي عبدة تفاجئ جمهورها بفيديو جديد

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نشرت الفنانة فيفي عبدة فيديو لها وهي تقوم بالرقص علي أغنية شعبية مع تغيير كامل في شكل جسمها حيث بدت سمينة جداً في الفيديو وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهرت "فيفي" في الصورة بشكل سمين جداً وكانت ترتدي بدلة رقص لونها حمراء وترقص علي أغنية شعبية".



علقت "فوفا" علي الفيديو كالتالي "قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيااسكزومي أدي آل أختو من المكرونةوالالزانيه ‏ربنا يستر".

