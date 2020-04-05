تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

أطلق رضا عبد العال نجم نادي الزمالك والأهلي السابق تصريح ناري ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بشأن أزمة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق.





وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "لم يعجبني هجوم قناة الأهلي خلال الأيام الماضية بعد رحيل أحمد فتحي هذا الأمر لا يصح على الإطلاق".





واضاف : "الأهلي لا يقف على أي لاعب وأحمد فتحي أعلن رحيله قبل أن يخرج قرار من القلعة الحمراء".





وتابع: "أي شخص إذا كان مكان فتحي كان سينظر إلى مبلغ الـ ٥٠ مليون جنيه وهو من أحسن اللاعبين في مصر٬ والخطيب لو كان مكانه كان انضم لبيراميدز".





وواصل: "يجب على الأندية أن تضع بندا في عقود لاعبيها بسبب عامل السن٬ وأي لاعب بعد سن ٣٠ عاما يجب أن يكون له حق الحصول على مبلغ معين".





وكان أحمد فتحي قد أعلن رحيله عن صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي منذ عدة أيام بسبب عدم توصله إلى اتفاق مع النادي لتجديد عقده.



