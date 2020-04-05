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عائشة بن أحمد تشعل الـ"إنستجرام" بوصلة رقص

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الفيديو ترقص على أنغام أغنية أجنبية.

وعلقت عائشة، على مقطع الفيديو قائلًا:"لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة، برشا حاجات كنا نقدروا نغيروهم".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرصا لدى جمهور الفنانة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"القمر منورة دائمًا" وأضاف آخر"الله عليكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عيوشة محلاكي".

يذكر أن آخر اعمال عائشة بن أحمد، فيلم "الفلوس"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أكشن، وشارك في بطولته الفنان تامر حسني وخالد الصاوي وزينة.

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