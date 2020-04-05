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أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 5-4-2020.. وتوقعات بالانخفاض

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:18 ص
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
استقرت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية حيث شهد الميلو ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية التى اعقبت الاعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتعاود الاستقرار مرة أخرى.

أسعار الدواجن اليوم 

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة إلى 27 جنيه ، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي نحو 40 جنيه ، ووصل سعر كرتونة البيض الي 30.5 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 33 جنيه 
سعر كيلو الأمهات  21 جنيه 
سعر كيلو لحم ساسو 40 جنيه
سعر كيلو الفراخ البلدي 40 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم الأحد 5-4-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 30.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر32 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 41.75 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه
سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه
 سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه

من جانبها توقعت شعبة الدواجن بالغرف التجارية انخفاض أسعار الدواجن مع حلول شهر رمضان المبارك ليصل سعر الكيلو إلى 23-24 جنيها للكيلو.

 وفي هذا الإطار قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت منذ بدء فترة الحظر بقيمة 10 جنيهات لتنخفض من 31 جنيهات إلى 24 جنيها للكيلو فى المزارع لتباع للمستهلك بحد أقصى 29 جنيها للكيلو.


وبالنسبة لأسعار البيض فواصلت استقرارها لتسجل 30 جنيه وتباع للمستهلك بنحو 36 جنيها، فى المقابل ارتفعت أسعار الفراخ البلدى بين 36-37 جنيها وتباع للمستهلك بحد أقصى 42 جنيها.
 
وكانت أسعار الكتكوت قد ارتفعت من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، بسبب زيادة الطلب عليه خلال الفترة الماضية، مما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الفترة المقبلة.
 
 


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