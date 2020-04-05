برلماني: المشروع البحثي يطور مهارات الطلاب ويقيهم من كورونا

قال فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فيما يخص إلغاء الامتحانات في الصف الثالث الإعدادي، ومراحل النقل، مقابل إجراء مشروع بحثي، تصب في مصلحة الطالب وتحافظ على صحته من خطر الإصابة فيروس كورونا المُستجد، فمعرفة الطلاب بالأدوات التي توفرها التكنولوجيا تزيد من الخيارات التي قد يتبنونها، حيث إن كل طالب لديه الفرصة للمشاركة إما بشكل فردي أو داخل المجموعة، فعندما يستخدم الطلاب التكنولوجيا يكون الاندماج مابين العلوم والفنون والمجتمع أكثر حضورا من ذي قبل.





وأوضح بركات في بيان له اليوم الأحد، أن المشروع البحثي مهارة جديدة للطلاب، فهناك مهارات جديدة يكتسبوها، منها؛ العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار، وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، حيث يعتبر التعليم القائم على المشاريع بديلا للتلقين والاستظهار، والفصول الدراسية التي يقودها المعلم، فالتعلم القائم على المشاريع له العديد من المزايا لتنفيذ هذه الاستراتيجيات في الفصول الدراسية بما في ذلك عمق أكبر لإدراك المفاهيم، وقاعدة معرفية أوسع، وتحسين الاتصال والمهارات الشخصية والاجتماعية، وتعزيز مهارات القيادة، وزيادة الإبداع، وتحسين مهارات الكتابة.





وأشار النائب إلى أهمية اكتساب مهارات البحث في هذا العمر المبكر، لما له من أهمية على مستقبلهم ومستقبل البحث العلمي ذاته، مؤكدا أن غرس أهمية البحث منذ الصغر ينشئ جيلا جديدا ويجعل البحث العلمي منهجه للوصول إلى غاياته وأهدافه، فعندما يستخدم الطلاب التكنولوجيا كأداة للتواصل مع الآخرين، فانهم هنا يتخذون دور نشط في مقابل الدور السلبي الذي يعتمد على نقل المعلومات من قبل المعلم، حيث إن الطلاب يبحثون باستمرار عن الخيارات التي تساعدهم على الحصول على المعلومات والأدوات التي تمكنهم من تحليلها وعرضها وتقديمها بصور مختلفة.





وفي وقت سابق كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعلين الفنى، أنه فيما يتعلق بامتحانات الطلاب في نهاية العام، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:





- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.





- من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.





- الشهادات العامة والدبلومات الفنية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.





- الصفين الأول والثاني الثانوي.. سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.



