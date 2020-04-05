مفاجآت في حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن درجات الحرارة

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يتوقع خبراء الأرصاد، اليوم الأحد، الموافق 5 إبريل 2020، إنخفاض في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، وتشهد البلاد موجه رياح محملة بالأتربة ضربت مدن وقري المحافظة صباح اليوم، ويسود طقس معتدل نهارًا، ولطيف ليلًا على القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.



وأوضحت هيئة الأرصاد، أن جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال الصعيد يسودهما طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، ونشاط للرياح، وجنوب الصعيد طقس شديد الحراة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا مائل للبرودة ليلًا.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات مصر:

- القاهرة الصغرى 24 والعظمى 29

- الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 23

- مطروح الصغرى 17 والعظمى 23

- بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

- الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 30

- شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 28

- طنطا الصغرى 22 والعظمى 27

- دمنهور الصغرى 21 والعظمى 24

- بلطيم الصغرى 20 والعظمى 24

- السلوم الصغرى 15 والعظمى 25

- سيوة الصغرى 16 والعظمى 25

- دمياط الصغرى 19 والعظمى 25

- الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 27

- السويس الصغرى 18 والعظمى 30

- العريش الصغرى 19 والعظمى 25

- رفح الصغرى 19 والعظمى 25

- نويبع الصغرى 25 والعظمى 33

- شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 34

- رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 29

- طابا الصغرى 22 والعظمى 30

- نخل الصغرى 16 والعظمى 30

- كاترين الصغرى 15 والعظمى 23

- الغردقة الصغرى 20 والعظمى 36

- المنيا الصغرى 19 والعظمى

- الطور الصغرى 18 والعظمى 30

- سوهاج الصغرى 19 والعظمى 36

- أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38

- مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 30

- الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31

- بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32

- أسيوط الصغرى 18 والعظمى 34

- قنا الصغرى 19 والعظمى 38

- الأقصر الصغرى 19 والعظمى 39

- أسوان الصغرى 20 والعظمى 39

- أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38

- الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 37

- شلاتين الصغرى 21 والعظمى 36

- أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 36

- حلايب الصغرى 22 والعظمى 37

- رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 37