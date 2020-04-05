الطقس اليوم.. تعرف على توقعات الطقس اليوم الأحد 5/4/2020 في دول الخليج





الطقس اليوم، يشهد الطقس في دول الخليج اليوم حالة من عدم الاستقرار، حيث يسود البلاد سحب ممطرة رعدية، مع غيوم أحيانا ورياح سريعة نشطة.





الإمارات

وعن الطقس اليوم في الإمارات، ننشر لكم تفاصيل حالة الطقس وفقا لما كشفه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





وكشف المركز أن الطقس اليوم يكون حار نهارا وبه أتربة وغبار وخاصة على بعض المناطق الشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.





البحرين

وعن حالة الطقس في البحرين، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بأن الطقس اليوم المتوقع في مملكة البحرين سيكون معتدلا مع وجود بعض السحب أحيانًا وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار وتساقط أمطار رعدية على المناطق البحرية في البداية.





وتكون الرياح شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة، بينما تصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا خل ل النهار مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة على المناطق البحرية في البداية.





حذرت الأرصاد الجوية من سرعة الرياح على المناطق البحرية في البداية، مع ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، قد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.





السعودية