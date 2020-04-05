Advertisements

مفاجأة.. زيدان يرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
حدد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الحالة الوحيدة التي يرحل فيها عن تدريب النادي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أنه في حالة رحل فاران عن صفوف نادي ريال مدريد فإن زيدان سيستقيل على الفور من تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان أبلغ إدارة نادي ريال مدريد اكثر من مرة أنه في حالة رحيل فاران عن النادي سيرحل هو الأخر عن تدريب الفريق.

وقد شارك رافائيل فاران في 36 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زين الدين زيدان زيدان ريال مدريد بوابة الفجر ألفجر

أخبار تهمك

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعة و نصف

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على بدلاء فتحي

منذ أقل من ساعتين

عقبة وحيده تقف أمام عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

منذ 19 دقيقة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 12 ساعة

نائبة: لا نستطيع تطبيق الحظر الكامل إلا في هذه الحالة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 23 مارس.. مبابي يحدد 6 لاعبين للانضمام للملكي

أخبار ريال مدريد اليوم: الملكي يجهز لضم الصفقة الكبرى ونجم الميرينجي يحرج زيدان "المترنح" وإصابة تضرب نجم البيرنابيو

أخبار ريال مدريد اليوم: 4 لاعبين ينقلبون على زيدان والريال يرصد مبلغا خرافيا لخطف نجم ليفربول وخطة محكمة لضم صفقة القرن

أخبار برشلونة: الإعلان عن الراحلين والاتفاق مع بديل فالفيردي وعقبة كبري أمام تلبية الصفقة التي يريدها ميسي ورحيل الصخرة

أخبار ريال مدريد: الريال يفتح خزائنه لضم الأفضل في العالم وصفقة خرافية في الطريق ونجم المغرب يحسم موقفه من العودة للملكي

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا