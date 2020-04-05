مفاجأة.. زيدان يرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة

حدد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الحالة الوحيدة التي يرحل فيها عن تدريب النادي.





وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أنه في حالة رحل فاران عن صفوف نادي ريال مدريد فإن زيدان سيستقيل على الفور من تدريب الفريق.





وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان أبلغ إدارة نادي ريال مدريد اكثر من مرة أنه في حالة رحيل فاران عن النادي سيرحل هو الأخر عن تدريب الفريق.





وقد شارك رافائيل فاران في 36 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.



